Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt | Kärcher

Die SP 22.000 Dirt ist die leistungsstärkste Schmutzwasser-Tauchpumpe von Kärcher. Mit bis zu 22.000 l/h eignet sie sich perfekt für besonders anspruchsvolle Entwässerungsaufgaben wie zum Beispiel in großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben. Dabei können die Schmutzpartikel bis zu 30 Millimeter groß sein. Droht eine Verstopfung durch größeren Schmutz, kann der integrierte Edelstahlvorfilter zum Schutz des Pumpenlaufrads heruntergezogen werden. Für eine extralange Lebensdauer sorgt die auch im Profibereich verwendete Gleitringdichtung. Optional kann auch die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden. Weitere praktische Funktionen ermöglicht der Schwimmerschalter: Er schaltet die Pumpe je nach Wasserstand automatisch ein und aus, verhindert ein Trockenlaufen und lässt sich in der Höhe verstellen. Außerdem kann er fixiert werden, damit die Tauchpumpe auch im Dauerbetrieb bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern abpumpt. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect-Anschlussstutzen ein schnelles Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

Keramische Gleitringdichtung Für eine extra lange Lebensdauer. Höhenverstellbarer Schwimmerschalter Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf. Quick Connect Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen. Ausgelegt auf Schmutzwasser Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 30 mm großen Schmutzpartikeln. Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter Für die Umstellung in den Dauerbetrieb. Komfortabler Tragegriff Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden. Robuster und integrierter Edelstahlvorfilter Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.