Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt | Kärcher

    Yellow and black Kärcher submersible pump with a handle and side outlet, set against a plain white background.

    Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 22.000 Dirt

    Artikelnummer: 1.645-850.0

    • Max. Fördermenge < 22.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
    • Keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter, Quick Connect-Anschluss
    • Schlauchanschlussstück