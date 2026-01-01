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    Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 5 Dirt | Kärcher

    Yellow Kärcher submersible pump with black base and handle, featuring a hose connector on the side.

    Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 5 Dirt

    Artikelnummer: 1.645-503.0