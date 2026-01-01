Spritzschutz | Kärcher

Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Treppen, Ecken und Kanten im Außenbereich. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).

Spritzschutz Ideal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung. Kompakte Form Zuverlässiger Schutz des Anwenders vor Spritzwasser - vor allem bei der Reinigung von Ecken und Kanten Überragende Leistung Reinigung unempfindlicher Flächen