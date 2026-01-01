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    Spritzschutz | Kärcher

    Yellow Kärcher brush attachment with black bristles, featuring a connector at the top for easy attachment.

    Spritzschutz

    Artikelnummer: 2.640-916.0

    Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).