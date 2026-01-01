Spritzschutz | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-916.0Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 193 x 176
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Anwendungsgebiete