Spritzschutz | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-169.0Der lichtdurchlässige Spritzschutz für den Mobile Outdoor Cleaner schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser und lässt sich durch vierstufiges Zusammenfalten einfach verstauen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
136 x 100 x 100
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Anwendungsgebiete