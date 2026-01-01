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    Spritzschutz | Kärcher

    White Kärcher funnel with a ribbed design, featuring a handle at the top and the Kärcher logo at the base.

    Spritzschutz

    Artikelnummer: 2.644-169.0

    Der lichtdurchlässige Spritzschutz für den Mobile Outdoor Cleaner schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser und lässt sich durch vierstufiges Zusammenfalten einfach verstauen.