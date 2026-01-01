Sprühflaschenset Extra | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-129.0Das neue Sprühflaschenset Extra inkl. Mikrofaser-Wischbezug mit Klett-Befestigung, breitem und schmalem Einwischer, Grobschmutzkratzer und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat.
Menge (Stück)
1
Faserzusammensetzung Textil
85 % Polyester; 15 % Polyamid
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 120 x 250
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete