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    Sprühflaschenset Extra | Kärcher

    Kärcher spray bottle with a microfiber pad, a grey scraper, and a cleaning solution packet on a white background.

    Sprühflaschenset Extra

    Artikelnummer: 2.633-129.0

    Das neue Sprühflaschenset Extra inkl. Mikrofaser-Wischbezug mit Klett-Befestigung, breitem und schmalem Einwischer, Grobschmutzkratzer und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat.