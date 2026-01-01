Sprühimprägnierer RM 542 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-594.0Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete