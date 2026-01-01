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    Sprühimprägnierer RM 542 | Kärcher

    Kärcher Outdoor Surface Protector bottle with label showing a man cleaning stone steps with a Kärcher high-pressure cleaner.

    Sprühimprägnierer RM 542

    Artikelnummer: 6.295-594.0

    Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.