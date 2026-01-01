Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Starter Kit Trimmer Messer | Kärcher

    Grey Kärcher blade holder with two yellow blades attached, surrounded by eight separate yellow blades on a white background.

    Starter Kit Trimmer Messer

    Artikelnummer: 2.444-023.0

    Das Trimmermesser entfernt Wildwuchs und Moos auch an schwer zugänglichen Stellen und ist kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.