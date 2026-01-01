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    Starter Tuchset | Kärcher

    Kärcher cleaning cloth set with two white and yellow striped cloths, one folded white cloth, and a yellow microfiber cloth.

    Starter Tuchset

    Artikelnummer: 2.863-346.0

    Das hochwertige Starter-Tuchset für die Dampfreinigung enthält 2 Universal-Bodentücher, einen Abrasiv-Überzug für die Handdüse und ein Poliertuch.