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    Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | Kärcher

    Kärcher Stone & Facade Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611

    Artikelnummer: 6.295-765.0

    Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.