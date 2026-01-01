Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | Kärcher

Artikelnummer : 6.295-765.0

Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.