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    Stein- und Fassadenreiniger RM 623 | Kärcher

    Kärcher Stone & Facade Cleaner container with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Stein- und Fassadenreiniger RM 623

    Artikelnummer: 6.295-359.0

    Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.