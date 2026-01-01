Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Steinwalzenset | Kärcher

    Two Kärcher microfibre rollers with grey cores and white fabric featuring black stripes, placed side by side.

    Steinwalzenset

    Artikelnummer: 2.055-021.0

    Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit dem 2-teiligen Steinwalzenset gegen hartnäckige Verschmutzungen. Geeignet für Maschinenwäschen bis zu 60 °C.