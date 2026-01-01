Steinwalzenset | Kärcher

Das 2-teilige Steinwalzenset ist der perfekte Helfer für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik, jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta. Passend für EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 und FC 8. Dank integrierter Borsten entfernt das Steinwalzenset mühelos hartnäckige Verschmutzungen und bringt selbst Fugen und unebene Oberflächen zum Strahlen. Die Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Pure!Roll® mit hochwertigem Textil Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für perfekte Reinigungsergebnisse. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Integrierte Borsten Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.