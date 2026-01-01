Strahlrohr | Kärcher

Das Strahlrohr verbindet alle KHB und OC 6-18 Modelle und deren Zubehör mit Quick Connect-Anschluss. Es ermöglicht ergonomisches Arbeiten und schützt durch die Entfernung weitgehend vor Spritzwasser. Das Strahlrohr ist kompatibel mit allen KHB und OC 6-18 Modellen. Für die Anwendung wird Zubehör mit Quick Connect-Anschluss benötigt, zum Beispiel das MJ 24 Multi Jet.

Verbindung von Kärcher KHB und OC 6-18 Zubehör mit Quick Connect-Anschluss Ergonomisches Arbeiten und weitgehender Schutz vor Spritzwasser. Farbcodierung am Bajonettanschluss Eindeutige Unterscheidung zu Hochdruckreiniger-Zubehör.