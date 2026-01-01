Strahlrohr | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-173.0Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
384 x 40 x 37
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2