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    Strahlrohr | Kärcher

    Black Kärcher gutter cleaning tool with ribbed design, angled view on white background.

    Strahlrohr

    Artikelnummer: 2.644-173.0

    Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.