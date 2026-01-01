Dampfsauger SV 7 | Kärcher

Der Dampfsauger SV 7 von Kärcher vereint die Vorteile von Dampfreinigern mit den Stärken von Trockensaugern. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschließend sogar. Und das alles bequem in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesen überzeugenden Allround-Geräten und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff – einfach, bequem, schnell und ohne Chemie.

3-in-1-Gerät Dampfen, Saugen und Trocknen in einem einzigen Arbeitsgang. Mehrstufiges Filtersystem Wasser-, Grobschmutz-, Schaumstoff- und HEPA-Filter (EN 1822:1998) entfernen auch kleinste Partikel. Komfortable Bodendüse Einfacher und schneller Wechsel der 3 unterschiedlichen Einsätze für alle Hart- und Teppichböden. Einfache Bedienung Die Saugleistung lässt sich über den Handgriff steuern und die Dampfmenge kann am Gerät reguliert werden. 4-stufige Saugleistungsregulierung Die Saugleistung lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. 5-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Nonstop-Dampf Für unterbrechungsfreies Arbeiten kann der Tank jederzeit schnell und einfach befüllt werden. Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung Optimale Kabelverstauung für eine platzsparendere Aufbewahrung des Geräts. Kindersicherung Verriegelt die Dampffunktion und schützt dadurch vor unsachgemäßem Gebrauch. Vielseitige Anwendung Das Multifunktionsgerät mit umfangreichem Zubehör eignet sich für den chemiefreien Einsatz im ganzen Haus.