T 350 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.643-252.0Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
712 x 280 x 971
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete