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    T 350 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design on a white background.

    T 350 Flächenreiniger T-Racer

    Artikelnummer: 2.643-252.0

    Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.