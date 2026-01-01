T 5 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

Der Twin Jet-Rotationsarm des Flächenreinigers T 5 T-Racer ermöglicht einen großflächigen Schmutzabtrag – und damit die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen im Außenbereich. Besonders praktisch: Der Flächenreiniger bietet die Möglichkeit, den Abstand der Düsen zur Reinigungsfläche individuell anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich mit dem T 5 T-Racer etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Außerdem schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser, und der sogenannte Hovercraft-Effekt macht das Manövrieren zum Kinderspiel. Mit Hilfe des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Zwei rotierende Flachstrahldüsen Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen. Spritzschutz Spritzfreie Reinigung. Höhenverstellung Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen. Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein. Handgriff Bequeme Reinigung senkrechter Flächen. Hovercraft-Effekt Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.