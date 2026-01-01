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    T 5 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    T 5 Flächenreiniger T-Racer

    Artikelnummer: 2.644-084.0

    Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.