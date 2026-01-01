T 5 Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-084.0Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
708 x 280 x 995
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete