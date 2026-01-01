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    T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer

    Artikelnummer: 2.644-074.0

    Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.