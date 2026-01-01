Tapetenlöser | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-062.0Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
320 x 220 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete