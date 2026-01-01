Teleskopstrahlrohr | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-347.0Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
2.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
4177 x 92 x 240
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete