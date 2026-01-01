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    Teleskopstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with ergonomic handle and adjustable strap, featuring a long hose and nozzle attachment.

    Teleskopstrahlrohr

    Artikelnummer: 2.642-347.0

    Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.