Teleskopstrahlrohr | Kärcher

Mit dem Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) lassen sich auch schwer erreichbare Stellen wie z. B. Fassaden mühelos reinigen. Der praktische Schultergurt erleichtert die Arbeit erheblich und auch die integrierte, ergonomisch anpassbare Pistole gewährleistet optimale Anwenderfreundlichkeit. Mit gerade mal 2 kg Gewicht ist das Kärcher Teleskopstrahlrohr kinderleicht zu handhaben. Die komfortable Bajonettverbindung ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.

Ergonomisch anpassbare Pistole Durch den ergonomischen Tragegriff und das geringe Gewicht ist das Gerät leicht und bequem zu transportieren. Gewicht von ca. 2 kg Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe) Schultergurt Leichte Handhabung.