Teleskopverlängerung | Kärcher

Die Gartenarbeit ist auch in der Höhe ein Kinderspiel: Der Teleskopstiel für die Akku-Astsäge PGS 4-18 und für die Akku-Astschere TLO 2-18 ermöglicht eine individuelle Einstellung der Arbeitshöhe zwischen 145 und 205 Zentimetern und des Arbeitswinkels um 135°. Höher gelegene Äste und Gehölz können dadurch problemlos zurechtgeschnitten werden.

Komfortable Teleskopierung Stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe, je nach Körpergröße und Anforderung. 135° Winkelverstellung Flexible Anwendungsmöglichkeiten. Einfache Montage Der Teleskopstiel ist mit wenigen Handgriffen auf das Gerät montiert.