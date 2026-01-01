Teppichgleiter | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-269.0Sorgt auch für frische Teppichfasern: Der Teppichgleiter zum einfachen Anbringen an die Bodendüse EasyFix. Ideal für die Dampfreinigung von Teppichböden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
357 x 178 x 46
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete