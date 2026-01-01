Teppichgleiter | Kärcher

Der Teppichgleiter und die Bodendüse EasyFix bilden das perfekte Team für die Dampfreinigung von Teppichböden. Die Bodendüse EasyFix lässt sich einfach und komfortabel in den Teppichgleiter hineinschieben und wieder herausziehen - ganz ohne Bücken. So lassen sich Teppichböden bequem und schnell mit der Kraft des Dampfes auffrischen und die Fasern werden wieder aufgerichtet.

Passend für die Bodendüse EasyFix Einfaches Auffrischen von Teppichböden mit Dampf. Die Bodendüse EasyFix lässt sich einfach in den Teppichgleiter hineinschieben und wieder herausziehen Für eine komfortable Handhabung ganz ohne Bücken.