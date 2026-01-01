Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-842.0Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 240
Gewicht (kg)
0.5
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete