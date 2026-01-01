Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564 | Kärcher

    Kärcher Patio & Deck Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner on a patio.

    Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564

    Artikelnummer: 6.295-842.0

    Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.