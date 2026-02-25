Teppichimprägnierer sind Produkte, die verwendet werden, um Teppiche vor Flecken und Schmutz zu schützen. Sie werden in Sprühform auf den Teppich aufgetragen und bilden eine unsichtbare Schutzbarriere, die Flecken und Schmutz abwehrt. Es gibt verschiedene Arten von Teppichimprägnierern für unterschiedliche Teppicharten und Bedürfnisse. Verwenden Sie einen Teppichimprägnierer, um die Lebensdauer Ihres Teppichs zu verlängern und ihn leichter zu reinigen.