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    TLA 4 Teleskopstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with a black handle and cable, designed for extending reach in cleaning tasks.

    TLA 4 Teleskopstrahlrohr

    Artikelnummer: 2.644-190.0

    Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.