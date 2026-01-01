TLA 4 Teleskopstrahlrohr | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-190.0Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
2.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
3780 x 120 x 233
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete