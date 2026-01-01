Akku-Astschere TLO 2-18 | Kärcher

Einfache Baumpflege mit Akkukraft – Äste und Zweige mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimetern sind für die Kärcher Akku-Astschere kein Problem. Dank ihrer kraftvollen Bypassklinge wird besonders präzise und ohne Kraftaufwand geschnitten. Der schonende Schnitt fördert zudem ein gesundes Pflanzenwachstum. Das Schneiden und Ausästen von Bäumen und auch der Rückschnitt von Gehölzen werden damit leichter und sicherer. Bequemes Überkopf-Arbeiten: Mit der optionalen Teleskopverlängerung (nicht im Lieferumfang enthalten) gelingt zudem das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern mühelos und komfortabel.

Bypassklinge Schneidet besonders präzise und schonend. Sicherheitsentriegelung Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Astschere. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden. Gummierter Handgriff Für maximalen Komfort – besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.