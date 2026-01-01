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    Akku-Astschere TLO 2-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher battery-powered pruning shears with black handle and silver blades, standing upright on a white background.

    Akku-Astschere

    TLO 2-18

    Artikelnummer: 1.445-340.0

    • Für Äste bis 2,5 cm, Bypassklinge für einen präzisen und schonenden Schnitt
    • 18-V-Akkuplattform
    ¹⁾
    Ø Äste: 15 mm