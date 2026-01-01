Trimmer Messer | Kärcher

Die robusten Trimmermesser im praktischen 10er-Pack beseitigen Moos, Wildwuchs und Unkraut präzise und sauber, auch an schwer zugänglichen Stellen in Ihrem Garten. Sie sind für den Einsatz in allen 18 V und 36 V Kärcher Akku-Rasentrimmern geeignet. Ein weiterer Vorteil ist der einfach und werkzeuglos durchführbare Wechsel der Trimmermesser.

Schnittergebnis Selbst stärkerer Wildwuchs wird dank der robusten Trimmermesser besonders effektiv und sauber abgeschnitten. Flexibler Einsatz Schwer zugängliche Stellen im Garten erreichen die Trimmermesser mühelos. Werkzeugloser Trimmermesserwechsel Besonders einfacher Wechsel der Trimmermesser durch Klicksystem. Praktischer Mehrfachpack Lieferung enthält 10 Trimmermesser für einen kräftigen und langen Arbeitseinsatz. Perfekt abgestimmtes Zubehör Kompatibel mit allen 18-V- und 36-V-Akku-Rasentrimmern von Kärcher.