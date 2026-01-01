Trimmer Messer | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-024.0Mit den robusten Trimmermessern entfernen Sie Wildwuchs auch an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 40 x 4
Anzahl der Klingen
2
Gewicht (kg)
0
Farbe
gelb
Schnittbreite (cm)
23
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete