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    Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery | Kärcher

    Two Kärcher replacement blades with grey housings and yellow serrated edges, positioned side by side.

    Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery

    Artikelnummer: 2.444-022.0

    Im Garten wuchert der Wildwuchs an Stellen, die schwer erreichbar sind? Nicht nach dem Einsatz der Trimmermesser mit Doppelklinge, abgestimmt auf alle 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer.