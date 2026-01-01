Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-022.0Im Garten wuchert der Wildwuchs an Stellen, die schwer erreichbar sind? Nicht nach dem Einsatz der Trimmermesser mit Doppelklinge, abgestimmt auf alle 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
115 x 75 x 36
Anzahl der Klingen
2
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
grau
Schnittbreite (cm)
23
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete