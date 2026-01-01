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    Tuchset für flexible Handdüse | Kärcher

    Two Kärcher microfibre cloths with yellow stripes on a white background, labelled with Kärcher tags.

    Tuchset für flexible Handdüse

    Artikelnummer: 2.863-343.0

    Die Tücher für die flexible Handdüse bestehen aus hochwertiger Feinstfaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme. Dank Klettsystem komfortabler Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.