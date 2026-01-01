Turbopolsterdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.903-001.0Praktische Düse mit luftbetriebener, rotierender Bürste. Reinigt Polstermöbel und textile Flächen besonders gründlich. Ideal zum Entfernen von Tierhaaren. Arbeitsbreite 160 mm
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 165 x 67
Anwendungsgebiete