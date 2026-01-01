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    Turbopolsterdüse | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner turbo brush attachment with cylindrical design and adjustment dial on top.

    Turbopolsterdüse

    Artikelnummer: 2.903-001.0

    Praktische Düse mit luftbetriebener, rotierender Bürste. Reinigt Polstermöbel und textile Flächen besonders gründlich. Ideal zum Entfernen von Tierhaaren. Arbeitsbreite 160 mm