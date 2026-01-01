Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Universal Bodentuchset EasyFix Large | Kärcher

    Two Kärcher microfibre cloths with yellow and white stripes, each featuring a Kärcher logo tag.

    Universal Bodentuchset EasyFix Large

    Artikelnummer: 2.863-357.0

    Zwei hochwertige Universal-Bodentücher Large für den SC 1 Upright. Perfekte Reinigungsergebnisse und Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: dank Klettsystem einfaches Anbringen und Entfernen.