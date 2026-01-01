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    Universal Bodentuchset EasyFix | Kärcher

    Two Kärcher cleaning pads with yellow stripes on a white background, each with a Kärcher logo tag.

    Universal Bodentuchset EasyFix

    Artikelnummer: 2.863-339.0

    Die Universal-Bodentücher aus hochwertiger Feinstfaser sind ideal für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen mit dem Dampfreiniger. Dank Klettsystem kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel.