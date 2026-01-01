Universalbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-870.0Die Universalbürste für eine ideale Reinigung mit Bürste. Sie wird an die Pistole des Druckreinigers adaptiert, löst hartnäckige Verschmutzungen und schont empfindliche Komponenten.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 80 x 80
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete