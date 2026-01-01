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    Universalreiniger RM 626 | Kärcher

    Kärcher Universal Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Universalreiniger RM 626

    Artikelnummer: 6.295-753.0

    Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.