Universalreiniger RM 626 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-753.0Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Gewicht (kg)
1
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete