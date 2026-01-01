Universalreiniger RM 626 | Kärcher

Artikelnummer : 6.295-753.0

Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.