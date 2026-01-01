Universalwalze FCV 4 | Kärcher

Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Saugwischer FCV 4 ermöglicht die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Besonders nachhaltig: Unsere Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Besonders sauber Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.) In Kombination mit dem 2-Tank-System der Kärcher Saugwischer werden bis zu 99 % aller Bakterien zuverlässig vom Boden entfernt – nachweislich im Labor geprüft.