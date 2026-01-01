Universalwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-384.0
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
247 x 132 x 60
Anwendungsgebiete