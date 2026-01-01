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    Universalwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

    White roller brush with yellow stripes, featuring a white plastic attachment on one end, isolated on a white background.

    Universalwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3

    Artikelnummer: 2.863-384.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, für Kärcher Saugwischer, Hartböden
    • Mit 100 % hochwertigen Mikrofasern