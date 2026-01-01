Universalwalzenset gelb | Kärcher

Sauberkeit im Doppelpack: Die Universalwalzen für die Kärcher Hartbodenreiniger EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 und FC 8 ermöglichen die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertigen Universalwalzen sind fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Besonders nachhaltig: Die Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.