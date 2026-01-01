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    Universalwalzenset gelb | Kärcher

    Two white Kärcher roller brushes with yellow stripes, featuring grey cylindrical ends.

    Universalwalzenset gelb

    Artikelnummer: 2.055-006.0

    • 2-in-1, für Kärcher Hartbodenreiniger
    • Mit 100 % hochwertigen Mikrofasern
    • Pure!Roll®: waschbar bei bis zu 60 °C