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    Staubsauger VC 2 | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, brush, crevice tool, extension tube, filter, and dust bag on white background.

    Staubsauger

    VC 2

    Artikelnummer: 1.198-035.0

    • HEPA 13-Filter (EN 1822:1998)