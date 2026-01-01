Staubsauger VC 2 | Kärcher

Der VC 2 von Kärcher überzeugt mit einem hygienischen und komfortablen Filtersystem: Volle Beutel können ganz bequem ohne Schmutzkontakt entsorgt werden. Der kompakte Staubsauger lässt sich besonders gut in Wohnungen oder kleineren Häusern einsetzen. Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen oder dank Fugendüse und Möbelpinsel auch für die Reinigung von schmalen Zwischenräumen und sensiblen Oberflächen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt des VC 2 ist sein HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen oder andere allergieauslösende Partikel filtert. Für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten sorgen ein integriertes Zubehörfach, eine Leistungsregulierung am Gerät und eine praktische Parkposition.

Leicht bedienbares Filterbeutelsystem Einfach zu entsorgen. Kein Schmutzkontakt. Zubehöraufbewahrung Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden. Düsen sind somit immer griffbereit. Abnehmbare Bodendüse Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus. Parkposition Schnelle und sichere Geräteabstellung bei Arbeitsunterbrechungen. HEPA 13-Filter Filtert zuverlässig feinsten Schmutz wie bspw. Pollen und andere allergieauslösende Partikel. Saubere Abluft – für ein gesundes Wohnklima.