Staubsauger VC 3 | Kärcher

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Staubsauger
Artikelnummer: 1.198-053.0
Aufnahmeleistung (W)
700
Schmutzbehältervolumen (l)
0.9
Schallleistungspegel (dB(A))
76
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
388 x 269 x 334
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete