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    Staubsauger VC 3 | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with attachments including hose, brush, nozzle, extension tube, and filter on a white background.

    Staubsauger

    VC 3

    Artikelnummer: 1.198-053.0

    • Herausnehmbarer Schmutzbehälter
    • HEPA 13-Filter (EN 1822:1998)