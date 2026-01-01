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    VC Cleaning Kit | Kärcher

    Various Kärcher vacuum cleaner brush attachments arranged on a white background.

    VC Cleaning Kit

    Artikelnummer: 2.863-255.0

    Das umfangreiche VC Reinigungsset erweitert das Anwendungsgebiet der Kärcher Staubsauger VC 2 und VC 3. So wird das Reinigen noch einfacher – und die Arbeit zum Vergnügen.