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    Matratzensauger VCH 4 UVClean | Kärcher

    Bestseller
    Kärcher handheld vacuum cleaner with black handle and transparent dust container, set against a white background.

    Matratzensauger

    VCH 4 UVClean

    Artikelnummer: 1.198-412.0

    • Hygienische textile Tiefenreinigung, 3-fach-Technologie
    • Saugleistung 500 W, vibrierende Klopfwalze, UV-Technologie, 2-Kammer-Container
    • Schaumfilter, Motorschutzfilter