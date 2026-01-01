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    Akku-Staubsauger VCS 3 Nano Complete | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with attachments including brush, crevice tool, and wall mount, displayed on a white background.

    Akku-Staubsauger

    VCS 3 Nano Complete

    Artikelnummer: 1.198-930.0

    Der VCS 3 Nano Akku-Staubsauger – der kompakte und leistungsstarke Helfer für ein sauberes Zuhause mit innovativer Schmutzerkennung, intelligenter Saugkraftregulierung und LED-Beleuchtung.