Verlaengerungskabel RCX | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-704.0Das Verlängerungskabel ermöglicht es bei der Ladestation oder der RTK-Antenne des RCX, den Anschluss an das Stromnetz um 10 m zu verlängern.
Kabellänge (m)
10
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung