Verlaengerungskabel RCX | Kärcher

Durch das Verlängerungskabel gewinnt man mehr Flexibilität beim Aufstellen der Ladestation oder der RTK-Antenne. Ist keine Steckdose in unmittelbarer Nähe des gewünschten Aufstellungsorts, hilft das Kabel, die Distanz zu überbrücken.

10 m mehr Aktionsradius zum Verlegen des Stromkabels Sorgen für einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Durch das abwechselnde Rotieren des Mähwerks in beide Richtungen werden die Messer beidseitig beansprucht und bleiben doppelt so lange scharf. Einfacher Wechsel Einfacher Messerwechsel mit nur wenigen Handgriffen. Für einen Messerwechsel werden lediglich ein Schraubendreher und feste Handschuhe benötigt.