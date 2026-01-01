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    Verlängerungsschlauch für SC 1 | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner extension hose with a coiled design on a white background.

    Verlängerungsschlauch für SC 1

    Artikelnummer: 2.863-021.0

    Mit dem Verlängerungsschlauch für den SC 1 können auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen problemlos gereinigt werden.