Verlängerungsset | Kärcher

Hohe Fenster, Oberlichter und andere schwer erreichbare glatte Oberflächen reinigen Sie jetzt ganz komfortabel und ohne umständlich auf Leitern steigen zu müssen: Das teleskopierbare Verlängerungsset für unsere Akku-Fenstersauger und den vibrierenden Akku-Wischer macht es möglich. Das Set besteht aus 2 Teleskopstangen, einer mit flexiblem Gelenk versehenen Aufnahme für den Fenstersauger und Akku-Wischer sowie einem Einwischer mit Mikrofasertuch. Bis zu 1,5 Meter zusätzliche Reichweite bietet das Set, sodass Reinigungsarbeiten in Wohnräumen, Bädern oder Wintergärten bis zu einer Höhe von circa 3,5 Metern auch für kleinere Personen mühelos zu bewerkstelligen sind.