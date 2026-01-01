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    VJ 24 Handheld Variables Strahlrohr 360° | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle, featuring a ribbed design and ergonomic grip.

    VJ 24 Handheld Variables Strahlrohr 360°

    Artikelnummer: 2.644-057.0

    Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 Handheld für den KHB 5 Battery eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.