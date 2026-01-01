VJ 24 Handheld Variables Strahlrohr 360° | Kärcher

Schwer zugängliche Stellen sind für das variable Strahlrohr VJ 24 Handheld mit verstellbarem 360°-Gelenk kein Problem. Dank Verlängerungsrohr kann der Anwender ergonomisch arbeiten und ist durch die Entfernung weitgehend vor Spritzwasser geschützt. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect-Anschluss zwischen Düsenkopf und Verlängerungsrohr einen schnellen und einfachen Wechsel mit einer Hand zu einem anderen Handheld Cleaner-Zubehör. Das VJ 24 Handheld ist kompatibel mit dem Akku-Druckreiniger KHB 5 Battery.

Flexibles Gelenk Verstellbares 360°-Gelenk. Inklusive Verlängerungsrohr Für ein ergonomisches Arbeiten. 25°-Flachstrahl Gründliche und effiziente Reinigung. Quick Connect-Anschluss Einfacher und schneller Wechsel.