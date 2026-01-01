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    VJ 24 Variables Strahlrohr 360° | Kärcher

    Kärcher water filter attachment, black, with cylindrical design and textured grip, shown on a white background.

    VJ 24 Variables Strahlrohr 360°

    Artikelnummer: 2.644-172.0

    Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.