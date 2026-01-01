VJ 24 Variables Strahlrohr 360° | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-172.0Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
159 x 59 x 43
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete