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    VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with black nozzle and yellow label on grey background.

    VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3

    Artikelnummer: 2.642-724.0

    Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.