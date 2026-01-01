Wandhalterung RCX | Kärcher

Die Wandhalterung bringt mehr Flexibilität beim Aufstellen der RTK-Antenne. Es muss nur der Antennenkopf in die Halterung gesteckt und dann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an einer Wand befestigt werden. Hierbei muss eine freie 100°-Sicht in den Himmel beibehalten werden. Es bietet sich die Anbringung an Wänden ohne Dachüberstand, am Balkon, der Gartenhütte etc. an.

Sichere Halterung Die RTK-Antenne kann durch die Halterung und die mitgelieferten 4 Schrauben und Dübel fest und sicher an Außenwänden angebracht werden. Flexible Anbringung Die Wandhalterung eröffnet viele Möglichkeiten zur Anbringung an Wänden, Balkon, Gartenhütte etc.