Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Wandhalterung RCX | Kärcher

    Black wall mount bracket with screws and wall plugs, designed for secure installation.

    Wandhalterung RCX

    Artikelnummer: 2.269-701.0

    Einfaches Anbringen der RTK-Antenne an Außenwänden. Das Set beinhaltet die Halterung, Schrauben und Dübel.