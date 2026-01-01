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    Waschbürste Haustier | Kärcher

    Kärcher upholstery nozzle with bristles, angled view, black plastic design.

    Waschbürste Haustier

    Artikelnummer: 2.644-421.0

    Die Waschbürste für die sanfte Reinigung und Pflege von Haustieren, insbesondere für Hunde. Einfach am Druckreiniger OC 3 montieren für effektive Reinigung. Sauberes Fell im Handumdrehen!