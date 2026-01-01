Waschbürste Haustier | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-421.0Die Waschbürste für die sanfte Reinigung und Pflege von Haustieren, insbesondere für Hunde. Einfach am Druckreiniger OC 3 montieren für effektive Reinigung. Sauberes Fell im Handumdrehen!
Abmessungen (L × B × H) (mm)
68 x 90 x 85
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete