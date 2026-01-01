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    WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a transparent top, yellow internal rotor, and blue bristles, attached to a black handle.

    WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike

    Artikelnummer: 2.644-129.0

    Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.