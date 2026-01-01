Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    WB 130 Rotierende Waschbürste | Kärcher

    Kärcher rotating brush attachment with white bristles and black handle, designed for cleaning surfaces.

    WB 130 Rotierende Waschbürste

    Artikelnummer: 2.644-286.0

    Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.
    Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.