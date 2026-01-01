WB 130 Rotierende Waschbürste | Kärcher

Die rotierende Waschbürste WB 130 von Kärcher ist, in Kombination mit dem Wechselaufsatz Universal, besonders für Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff geeignet. Die kraftvolle Rotation sorgt für eine effektive und gründliche Reinigung. Die Waschbürste verfügt über einen Auslösehebel für einen einfachen und schnellen Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt und sorgt zudem mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die Waschbürste eignet sich für den Einsatz mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Car & Bike und Home & Garden sind speziell auf empfindliche oder unempfindliche Oberflächen abgestimmt.

Rotierender Bürstenkopf Schonende, sanfte und effiziente Reinigung. Reinigen Sie bequem und komfortabel. Aufsatzwechsel über Auslösehebel Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt. Behalten Sie stets saubere Hände. Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder. Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung. Transparentes Gehäuse Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik. Integrierter Borstenkranz Minimiert Spritzwasser und schützt Anwender und Umgebung. Kompatibel mit Gartenschlauchadapter Anschluss an den Gartenschlauch, auch ohne Hochdruckreiniger verwendbar.